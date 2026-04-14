Skadeoro i Arsenal – stjärnan missade träning

Arsenal är skadeskjutet.

Under tisdagen missade mittfältaren Declan Rice under träning.

Arsenal har plågats med flera skador sedan landslagsuppehållet i slutet av mars. I den senaste matchen mot Bournemouth fick ”Gunners” klara sig utan fem A-lagsspelare.

Nu kan Arsenal ha åkt på ytterligare en skadesmäll.

Under tisdagens träning saknades mittfältsgiganten Declan Rice, rapporterar Sky Sports. Samtidigt betyder det inte att Rice kommer att missa Champions League-kvartsfinalen mot Sporting.

Sedan tidigare saknas Jurrien Timber, Bukayo Saka, Martin Ødegaard och Riccardo Calafiori i laget.

Kvartsfinalreturen mellan Arsenal och Sporting spelas på onsdag klockan 21.00. Det står 1–0 till Londonklubben efter det första mötet.