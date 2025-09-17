Skandalscener: Supportrar i bråk med polis

Marseille gästade Real Madrid i Champions League.

Då drabbade franska supportrar samman med polisen.

Det var inför tisdagskvällens Champions League-premiär mellan Real Madrid och Olympique de Marseille som det uppstod tumult utanför Santiago Bernabéu i den spanska huvudstaden.

Bilder visar hur flera tillresta bortasupportrar drabbade samman med spansk kravallpolis. Poliser utrustade med batonger och ridande poliser kunde ses hamna i öppet slagsmål med supporterskarorna, innan Marseille-fansen flydde därifrån.

Real Madrid vann matchen med 2–1 efter dubbla straffmål av Kylian Mbappé.