Skandalscener: Supportrar i bråk med polis
Marseille gästade Real Madrid i Champions League.
Då drabbade franska supportrar samman med polisen.
Det var inför tisdagskvällens Champions League-premiär mellan Real Madrid och Olympique de Marseille som det uppstod tumult utanför Santiago Bernabéu i den spanska huvudstaden.
Bilder visar hur flera tillresta bortasupportrar drabbade samman med spansk kravallpolis. Poliser utrustade med batonger och ridande poliser kunde ses hamna i öppet slagsmål med supporterskarorna, innan Marseille-fansen flydde därifrån.
Real Madrid vann matchen med 2–1 efter dubbla straffmål av Kylian Mbappé.
