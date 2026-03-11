TV: Släkten är värst – Havertz räddade Arsenal mot Leverkusen

Arsenal var på väg mot förlust i det första mötet mot Bayer Leverkusen.

Då klev Kai Havertz fram och räddade Londonklubben mot sin tidigare klubb.

Detta genom att kvittera från straffpunkten i matchens slutskede.

Foto: Bildbyrån

Den första Champions League-åttondelen mellan Bayer Leverkusen och Arsenal blev en jämn tillställning.

Hemmalaget tog dock ledningen direkt i upptakten av den andra halvleken genom Robert Andrich och tyskens mål såg länge ut att bli matchvinnande, men så blev det inte.

Med bara minuter kvar av ordinarie tid så gick Noni Madueke omkull i straffområdet och domaren pekade på straffpunkten.

Efter VAR-granskning bekräftade VAR-domarna bedömningen och från elva meter så var Kai Havertz säker mot sin gamla klubb.

Arsenal och Viktor Gyökeres (som blev utbytt med dryga kvarten kvar) får alltså med sig 1–1 hem till returmötet i London nästa vecka.