Slots förvirring: ”Konstigaste frågan jag någonsin fått”

Liverpool-tränaren fick en fråga om Xabi Alonso.

Då blev Arne Slot minst sagt förvirrad.

– Det är en av de konstigaste frågorna jag någonsin fått, sa han.

Foto: Alamy

Det var på tisdagskvällens presskonferens inför Champions League-mötet mellan Liverpool och franska Marseille som märkliga scener utspelade sig. Liverpool-tränaren Arne Slot, som har fått utstå tung kritik under säsongen och uppgets vara nära att få sparken från Premier League-klubben, fick frågan om den eventuella ersättaren Xabi Alonso.

Den nyligen sparkade Real Madrid-coachen har kopplats ihop med en återkomst till Liverpool, klubben där han spenderade fem år som spelare, och har ryktats kunna ta över efter Slot i det fallet att nederländaren skulle få sparken.

Journalisten på presskonferensen frågade Slot vad han tycker om ryktena och om han har pratat med Alonso. Då förstod Liverpool-tränaren ingenting.

– Ja, han ringde mig och sa ”vad tycker du om laget? För jag ska ta över om sex månader, eller kanske tidigare”. Nej, nej, nej. Det är en av de konstigaste frågorna jag någonsin fått, sa han enligt brittisk press och fortsatte:

Foto: Alamy

– Jag har jobbat här i lite mer än ett och ett halvt år och jag gillar verkligen mitt jobb här. Vi vann ligan förra säsongen. Denna säsong har vi haft större problem, det är uppenbart. Ja, vad finns det att säga?

Liverpool ligger fyra i Premier League-tabellen efter 22 omgångar. Den engelska storklubben gästar Marseille i Champions League klockan 21:00 i kväll, onsdag.