Sørloth med hattrick – när Atletico Madrid vann

Atletico Madrid är vidare till åttondelsfinal i Champions League.

Detta efter att ha besegrat Club Brügge.

Alexander Sørloth stod för ett hattrick.

Atletico Madrid tog emot Club Brügge i returen av CL-slutspelet. det första mötet slutade 3–3 och allt var öppet inför tisdagens drabbning.

När matchen väl var i gång tog det spanska huvudstadslaget tag i taktpinnen. Efter 23 minuters spel satte Alexander Sørloth matchens första mål. Norrmannen tog emot en långboll från målvakten Jan Oblak och hittade in med ett skott till 1–0.

I den 36:e minuten kvitterade Club Brügge genom Joel Ordonez.

i den andra halvleken återtog Atleti ledningen när Johnny Cardoso skrev in sig i målprotokollet. Med kvarten kvar satte Sørloth sitt andra mål och tio minuter senare fullbordade anfallaren sitt hattrick.

Atletico Madrid vann med 4–1 och är därmed klart för åttondelsfinal i Champions League.