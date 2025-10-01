Prenumerera

Foto: Alamy

Succé för Elanga – matchens spelare: ”Väldigt glad”

Fredrik de Ron
Webbredaktör
Anthony Elanga låg bakom dubbla mål i Newcastles CL-seger.
Efter matchen röstade svensken fram till matchens spelare.
– Jag är väldigt, väldigt glad, säger han till Viaplay.

Anderlecht, Belgien. 1 okt, 2025. Anthony Elanga från Newcastle United firar det första målet under matchen mellan Union Saint-Gilloise och Newcastle United i UEFA Champions League på Constant Vanden Stock-stadion, Anderlecht.
Foto: Alamy

Han ordnade en straff och låg bakom ett mål för Newcastle i 4–0-segern mot belgiska Union Saint-Gilloise i Champions League under onsdagskvällen. Det räckte för att svenske Anthony Elanga, 23, skulle belönad med ett prestigefyllt pris.

Efter Newcastles CL-kross röstades han fram till matchens bästa spelare och fick motta priset på innerplan efter slutsignal.

– Jag är så klart väldigt, väldigt glad, säger han till Viaplay efter matchen.

