Succé för Elanga – matchens spelare: ”Väldigt glad”
Anthony Elanga låg bakom dubbla mål i Newcastles CL-seger.
Efter matchen röstade svensken fram till matchens spelare.
– Jag är väldigt, väldigt glad, säger han till Viaplay.
Han ordnade en straff och låg bakom ett mål för Newcastle i 4–0-segern mot belgiska Union Saint-Gilloise i Champions League under onsdagskvällen. Det räckte för att svenske Anthony Elanga, 23, skulle belönad med ett prestigefyllt pris.
Efter Newcastles CL-kross röstades han fram till matchens bästa spelare och fick motta priset på innerplan efter slutsignal.
– Jag är så klart väldigt, väldigt glad, säger han till Viaplay efter matchen.
