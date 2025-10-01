Succé för Elanga – matchens spelare: ”Väldigt glad”

Anthony Elanga låg bakom dubbla mål i Newcastles CL-seger.

Efter matchen röstade svensken fram till matchens spelare.

Foto: Alamy

Han ordnade en straff och låg bakom ett mål för Newcastle i 4–0-segern mot belgiska Union Saint-Gilloise i Champions League under onsdagskvällen. Det räckte för att svenske Anthony Elanga, 23, skulle belönad med ett prestigefyllt pris.

Efter Newcastles CL-kross röstades han fram till matchens bästa spelare och fick motta priset på innerplan efter slutsignal.

Delivering Anthony Elanga the #UCL Player of the Match award! 🌟 pic.twitter.com/HAwpHgMSeX — Newcastle United (@NUFC) October 1, 2025

– Jag är så klart väldigt, väldigt glad, säger han till Viaplay efter matchen.