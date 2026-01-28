Senare i dag spelas den sista omgången av ligafasen i Champions League.

Då har superdatorn BETSiE gett sin bild av vilka lag som går vidare till slutspel – och vilka som åker ur.

Bland annat ser Samuel Dahls Benfica ut att missa den sista platsen till fortsatt spel i turneringen.

Foto: Bildbyrån

Efter sju omgångar av Champions League återstår endast en innan ligafasen är över för denna gång.

Högst upp i tabellen återfinns Premier League-laget Arsenal som har vunnit samtliga sju matcher och har mycket goda chanser att sluta etta i tabellen inför kvällens matcher. Klart är åtminstone att Viktor Gyökeres lag redan har säkrat en topp åtta-placering vilket innebär spel i åttondelsfinalen.

Utöver ”The Gunners” har även Bayern München säkrat en plats bland de åtta bästa lagen och kommer att spela åttondelsfinal senare i vår. Bland de resterande sex lagen som just nu befinner sig bland de åtta bästa skiljer det endast två poäng och ner till platserna som renderar i en sextondelsfinal är det också jämt.

Således kommer det att bli spännande att följa morgondagens slutomgång av Champions League, där alla 18 matcher spelas samtidigt klockan 21.00.

FotbollDirekt har därför konsulterat superdatorn BETSiE, som använder matchdata och ekonomiska förutsättningar för att simulera matcher tiotusentals gånger, för att förutspå hur tabellen i Champions League kommer att sluta 2025/26.

Bland de lagen som fortsatt har chans på en plats bland de 24 bästa lagen ser belgiska Club Brügge ut att säkra den sista slutspelsplatsen. Detta före Samuel Dahls Benfica som ställs mot Real Madrid på hemmaplan. Även FC Köpenhamn, som möter Barcelona på bortaplan under morgondagen, kommer att missa slutspel och ges endast sex procent chans att lösa en topp 24-plats.

Så slutar Champions League-tabellen 2025/26 enligt BETSiE: