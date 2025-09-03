Supertalangen med i truppen – kan bli yngst någonsin

Max Dowman har tagits ut i Arsenals Champions League-trupp.

Kommer supertalangen till spel under ligafasen blir han historisk.

Detta som yngste spelare någonsin i Champions League.

Max Dowman har redan skrivit en hel del historia den här säsongen.

Med sitt inhopp mot Leeds United i den andra omgången av Premier League blev han den näst yngsta någonsin att göra ett Premier League-framträdande (lagkamraten Ethan Nwaneri är yngst någonsin).

Nu kan det bli mer historieskrivande för Arsenal-talangen i höst.

Dowman har nämligen tagits ut i Arsenals Champions League-trupp till ligafasen som inleds nästnästa vecka och kommer han till spel i någon av de sex första matcherna blir han historisk, detta då han i sådana fall skulle vara den yngsta spelaren någonsin att spela i Champions League.

Youssoufa Moukoko innehar just nu rekordet för nära han, 16 år och åtta dagar gammal, spelade Champions League för Dortmund mot Zenit 2020.

Dowman som först fyller 16 den sista december har dock som sagt flera chanser att slå det rekordet i höst.