Svensk-trion från start i Champions League

Manchester United gästade Atletico Madrid.

Då fick Uniteds svensktrio chansen från start.

Foto: Alamy

✔️ Manchester United vann matchen med 1–0!

När Manchester United reste till den spanska huvudstaden för match mot Atletico Madrid i den andra omgången av Women’s Champions League under torsdagskvällen var det flera bekanta namn i ”The Red Devils” startelva.

Klubbens tre svenskor, Fridolina Rolfö, Julia Zigiotti Olme och Anna Sandberg, fick nämligen chansen från start i CL.

Trion är i stort sett given i Uniteds startelva. I synnerhet sommarvärvningen Fridolina Rolfö och Zigiotti Olme, medan Sanberg har slagit sig in i tränaren Marc Skinners elva under säsongsinledningen.

Startelvor:

Atletico Madrid:

Gallardo – Fernandez, Leal, Lloris, Medina – Garcia, Bøe Risa, Benitez – Luany, Garbelini, Jensen.

Manchester United:

Tullis-Joyce – Riviere, Le Tissier, Janssen, Sandberg – Miyazawa, Zigiotti Olme, Toone – Malard, Terland, Rolfö.