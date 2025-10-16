Svensk-trion från start i Champions League
Manchester United gästade Atletico Madrid.
Då fick Uniteds svensktrio chansen från start.
✔️ Manchester United vann matchen med 1–0!
När Manchester United reste till den spanska huvudstaden för match mot Atletico Madrid i den andra omgången av Women’s Champions League under torsdagskvällen var det flera bekanta namn i ”The Red Devils” startelva.
Klubbens tre svenskor, Fridolina Rolfö, Julia Zigiotti Olme och Anna Sandberg, fick nämligen chansen från start i CL.
Trion är i stort sett given i Uniteds startelva. I synnerhet sommarvärvningen Fridolina Rolfö och Zigiotti Olme, medan Sanberg har slagit sig in i tränaren Marc Skinners elva under säsongsinledningen.
Startelvor:
Atletico Madrid:
Gallardo – Fernandez, Leal, Lloris, Medina – Garcia, Bøe Risa, Benitez – Luany, Garbelini, Jensen.
Manchester United:
Tullis-Joyce – Riviere, Le Tissier, Janssen, Sandberg – Miyazawa, Zigiotti Olme, Toone – Malard, Terland, Rolfö.
