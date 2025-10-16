Rolfö stor hjälte i CL – slog till med första målet i United

Fridolina Rolfö är målskytt i Manchester United.

Svenskan slog till med sitt första mål för klubben och sänkte Ateltico Madrid i Champions League.

Foto: Alamy

Det var efter drygt 20 spelade minuter av Champions League-mötet mellan Atletico Madrid och Manchester United som den svenske superstjärnan Fridolina Rolfö, 31, slog till.

Bollen slogs in i hemmalagets straffområde av svenskkollegan Julia Zigiotti Olme, och efter en nickduell landade bollen hos vänsteryttern som drog till på volley. Rolfö fick till en riktig drömträff och drog bollen stenhårt förbi den chanslösa Atleti-målvakten.

Everyone watching THAT Fridolina Rolfö Man United banger 🤯 pic.twitter.com/9LFMQ2Ghfb — The Women's Game (@WomensGameMIB) October 16, 2025

Målet var Rolfös första för Manchester United sedan hon anslöt från Barcelona i somras.

Strax därefter fick den brasilianske Atleti-anfallaren Gio Garbelini en tackling bakifrån av gästernas Dominique Janssen och vred sig i smärtor i gräset. På reprisbilderna kunde man se hur Garbelinis smalben vek sig och anfallaren fick lämna planen på bår. Janssen fick samtidigt syna det röda kortet.

Foto: Bildbyrån

Manchester United vann matchen med 1–0 efter Rolfös klassmål.

Startelvor:

Atletico Madrid:

Gallardo – Fernandez, Leal, Lloris, Medina – Garcia, Bøe Risa, Benitez – Luany, Garbelini, Jensen.

Manchester United:

Tullis-Joyce – Riviere, Le Tissier, Janssen, Sandberg – Miyazawa, Zigiotti Olme, Toone – Malard, Terland, Rolfö.