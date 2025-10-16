Prenumerera

Foto: Alamy

Rolfö stor hjälte i CL – slog till med första målet i United

Fridolina Rolfö är målskytt i Manchester United.
Svenskan slog till med sitt första mål för klubben och sänkte Ateltico Madrid i Champions League.

Foto: Alamy

Det var efter drygt 20 spelade minuter av Champions League-mötet mellan Atletico Madrid och Manchester United som den svenske superstjärnan Fridolina Rolfö, 31, slog till.

Bollen slogs in i hemmalagets straffområde av svenskkollegan Julia Zigiotti Olme, och efter en nickduell landade bollen hos vänsteryttern som drog till på volley. Rolfö fick till en riktig drömträff och drog bollen stenhårt förbi den chanslösa Atleti-målvakten.

Målet var Rolfös första för Manchester United sedan hon anslöt från Barcelona i somras.

Strax därefter fick den brasilianske Atleti-anfallaren Gio Garbelini en tackling bakifrån av gästernas Dominique Janssen och vred sig i smärtor i gräset. På reprisbilderna kunde man se hur Garbelinis smalben vek sig och anfallaren fick lämna planen på bår. Janssen fick samtidigt syna det röda kortet.

251016 Fotboll, Champions League Soccer Football - UEFA Women's Champions League - Atletico Madrid mot Manchester United - Centro Deportivo Wanda Alcala de Henares, Madrid, Spanien - 16 oktober 2025. Atletico Madrids Giovana bärs bort på bår efter att ha ådragit sig en skada. REUTERS/Susana Vera.
Foto: Bildbyrån

Manchester United vann matchen med 1–0 efter Rolfös klassmål.

Startelvor:

Atletico Madrid:
Gallardo – Fernandez, Leal, Lloris, Medina – Garcia, Bøe Risa, Benitez – Luany, Garbelini, Jensen.

Manchester United:
Tullis-Joyce – Riviere, Le Tissier, Janssen, Sandberg – Miyazawa, Zigiotti Olme, Toone – Malard, Terland, Rolfö.

