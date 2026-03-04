Tottenham bötfälls – efter supportrarnas nazihälsning

I slutet av januari tog Eintracht Frankfurt mot Tottenham Hotspur i Champions League.

Då genomförde tre supportrar till bortalaget så kallade ”nazihälsningar”.

Nu har London-klubben bötfällts för detta, av Uefa.

Foto: Bildbyrån

Under den sista gruppspelsmatchen av Champions League ställdes Eintracht Frankfurt och Tottenham Hotspur mot varandra i Tyskland.

Då avslöjades tre supportrar till bortalaget som bedöms har genomfört nazisthälsningar, som nu har stängts av på obestämd tid av Londonklubben.

Straffet tar dock inte slut där, då Uefa nu har beslutat att även Tottenham som klubb ska straffas.

Detta i form av en bot på 30 000 euro, vilket motsvarar omkring 320 000 kronor, samt att klubben inte tillåts ha bortasupportrar under en framtida Uefa-match. Det gäller under en period på ett år.

I ett uttalande på plattformen X fördömer Tottenham de tre individernas beteende.

”Klubben har informerats om de sanktioner som ålagts oss av Uefa efter det fullständigt avskyvärda uppträdandet”, skriver de och fortsätter:

”Klubben är starkt emot all form av diskriminering och har därför vidtagit starkast möjliga åtgärd”.