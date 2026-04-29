Trippla avbräck i Atletico-truppen mot Arsenal

I kväll är det dags för den andra semifinalen i Champions League.

Då står det klart Atletico Madrid saknar tre av spelare i sin trupp mot Arsenal.

Detta i form av Pablo Barrios, José María Giménez och Nicolás González.

Efter att ha besegrat Barcelona respektive Sporting i sina kvartsfinaler har Atletico Madrid och Arsenal tagit sig till semifinal i Champions League.

I kväll, onsdag, inleder de två storklubbarna sitt semifinal-spel på Wanda Metropolitano i den spanska huvudstaden.

Med ett gäng timmar kvar till avspark står det klart att Diego Simeone får klara sig utan tre stjärnor i det första mötet.

Det handlar om Pablo Barrios, José María Giménez och Nicolás González som alla är utanför dagens trupp. De två förstnämnda har dragits med skador sedan en tid tillbaka medan González råkade ut för en smäll under tisdagens träning.

Giménez har inte spelat någon av ”Atletis” sex senaste matcher medan Barrios och Gonzalez både spelade i helgens match mot Athletic Club i den spanska ligan.

Kvällens semifinal har avspark klockan 21.00.