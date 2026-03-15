Tudor om målvaktsbytet: ”Hade gjort det igen”

Spurs-målvakten Antonin Kinsky byttes ut efter 17 minuter mot Atlético Madrid.

Ett beslut som Igor Tudor inte ångrar det minsta.

– Det var ett sätt att skydda honom och laget, säger han till The Mirror.

Antonin Kinsky släppte in tre mål den första kvarteren och blev utbytt. Beslutet har bemöts av mycket kritik men Tottenhams tränare Igor Tudor känner ingen ånger över det tidiga bytet.

– Om man tar av honom så säger alla: ‘Varför gör du så? Du dödar du killen.’ Om man inte gör det riskerar man att släppa in ett eller två mål till. Jag skulle göra samma sak igen. Det var ett sätt att skydda honom och laget, säger kroaten till The Mirror.

När den tjeckiska målvakten lämnade planen bytte han och Tudor knappast en blick med varandra. Efter matchen har Tudor fått många frågor varför han inte bemötte Kinsky.

– Varför gick jag inte fram och kramade honom? För att han kanske var arg. Kanske gör tränare sådant ibland för att undvika en scen och för att situationen inte ska bli värre än den redan var. Ibland är det bättre att stanna där man är, och så kramas vi i halvtid i stället. Vi pratade i halvtid och sedan inget mer, situationen var avslutad där, menar Tudor.

På onsdag ska Tottenham försöka vända ett 5-2-underläge när returen spelas i London.