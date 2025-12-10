TV: Arsenal krossade Brügge – toppar ligan

Arsenal tog en stabil seger mot Club Brügge.

Viktor Gyökeres startade – men byttes ut mållös.

Matchen slutade 3-0.

Foto: Bildbyrån

Arsenal ställdes mot Club Brügge borta i Champions League.



Viktor Gyökeres fick då chansen från start för första gången sedan 1 november.



***



Inledningen var jämn och chansfattig, men till sist kom Arsenals ledningsmål.

Noni Madueke tog fart med bollen, avancerade framåt och skickade iväg ett tungt skott som träffade ribban och gick in. 1–0.



Tidigt in i den andra halvleken utökade Arsenal sin ledning. Noni Madueke slog till igen och gjorde sitt andra mål för kvällen. Helt ostörd dök han upp vid den bortre stolpen och kunde enkelt rulla in bollen i öppet mål efter ett lysande inspel från Zubimendi.



I 56:e minuten gjorde Arsenal 3-0, detta då Gabriel Martinelli stod för ett vackert avslut i mål till 3-0.



Matchen avtog i tempo mot slutet, samtidigt som Arsenal-tränaren Mikel Arteta gav chansen till en ung talang med ett inhopp – 16-årige Marli Salmon, som därmed gjorde sin seniordebut i Champions League.





Arsenal toppar nu tabellen med 18 poäng efter sex omgångar i Champions League.





Startelvor:



Club Brügge: Mignolet – Siquet, Ordóñez, Mechele, Seys – Stankovic, Vanaken, Onyedika – Forbs, Tresoldi, Tzolis.

Arsenal: Raya – White, Nörgaard, Hincapie, Lewis-Skelly – Zubimendi, Merino, Ödegaard – Madueke, Gyökeres, Martinelli.