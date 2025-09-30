Eintracht Frankfurt hade ingen rolig tisdagskväll.

Den tyska klubben krossades av Atletico Madrid.

Spanjorerna vann till sist med hela 5–1.

Eintracht Frankfurt inledde årets Champions League-spel med att köra över Galatasaray och vinna med 5–1.

Denna tisdagskväll var det deras tur att bli överkörda med samma siffror.

Frankfurt besökte denna afton Atletico Madrid och redan i paus så ledde huvudstadsklubben med 3–0.

Detta efter att bland annat Antoine Griezmann målat, fullträffen var fransmannens 200:e i Atletico-tröjan.

Historia del Atlético de Madrid. pic.twitter.com/8zbTfVF8dO — Atlético de Madrid (@Atleti) September 30, 2025

Den andra halvleken blev inte speciellt mycket roligare för Frankfurt.

Visst gjorde tyskarna ett mål, men Atletico gjorde också två till vilket gör att slutresultatet skrivs till 5–1.

Svenske Hugo Larsson fick se första timmen från bänken, innan han byttes in.