TV: Bayern med kross – efter otrolig första halvlek

Bayern Munchen gjorde processen kort med Pafos.

Redan i paus så ledde den tyska storklubben med 4–1.

I den andra halvleken adderade man sedan ytterligare ett mål.

Foto: Bildbyrån

Bayern Munchen går som tåget i såväl Bundesliga som i Champions League.

Denna tisdagskväll körde den tyska storklubben över Pafos på bortaplan på Cypern.

Redan i paus så ledde man med 4–1, detta efter bland annat två mål av Harry Kane.

I den andra halvleken utökade sedan Michael Olise ledningen till 5–1, vilket också blev slutresultatet.

Svenske Ken Sema inledde matchen på bänken och fick hoppa in med lite drygt tio minuter kvar.