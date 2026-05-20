Hellbergs ”Boro” har samlats – tre dagar till ödesmatchen

I går eftermiddag visste han ingenting.

Nu kommer Kim Hellbergs spelargrupp att genomföra sin andra träning på en hel vecka.

Detta med tre dagar kvar till playoff-finalen i The Championship.

Dramat i The Championship fortsätter att väcka intresse och känslor.

”Spygate”, som fick sitt namn efter att en person i Southamptons ledarstab spionerat på en Middlesbrough-träning, fick till sist ett utfall i går.

Efter ”The Saints” avancemang till playoff-finalen meddelade EFL, den engelska ligaorganisationen, att man fråntas sin plats i finalen och att Kim Hellbergs lag får den. Detta med bakgrunden att klubben har erkänt till flera regelbrott kopplade till otillåten dokumentationen av flera klubbar.

Nu väntar också en helt ny verklighet för Hellberg, Selini och Mravac lag. Innan klockan 18 i går hade den svenska ledarstaben ingen som helst aning om vad utfallet av EFL:s utredning skulle bli. Nu ska man helt plötsligt förbereda sig inför en av de viktigaste matcherna på lång tid.

Med mindre än tre dagar kvar till finalen på Wembley har ”Boro”-spelarna samlats på träningsanläggningen Rockliffe Park för att genomföra sitt andra träningspass på en vecka, enligt Sky Sports-journalisten Keith Downie.

Lördagens playoff-final mellan Hull City och Middlesbrough har avspark klockan 16.30, svensk tid.