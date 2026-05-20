Uppgifter: Enrique skriver på lukrativt kontrakt

Luis Enrique skriver på nytt kontrakt med Paris Saint-Germain.

Nu kan han bli en av de bäst betala tränarna.

Det uppger RMC Sport, och transfergurun Fabrizio Romano.

Luis Enrique anslöt till Paris Saint-Germain som huvudtränare 2023 och har sedan dess gjort stordåd. Blad annat vann klubben Champions Leauge förra året har en möjlighet att försvara titeln i år.

Nu belönas han med ett nytt lukrativt kontrakt. RMC Sport, och transfergurun Fabrizio Romano uppger att succé-tränaren skriver på ett kontrakt till 2030. Uppgifterna säger även att avtalet väntas innebär att han blir en av tre bäst betalda tränarna i Europa.