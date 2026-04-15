TV: Bayern München slog ut Real Madrid – möter PSG i semifinal

Real Madrid och Bayern München möts i kvartsfinals-returen av CL.

Efter ett hejdundrande målkalas slutade matchen 4-3.

Det innebär att den tyska klubben vann dubbelmötet med 6-4.

Första halvlek av kvartsfinals-returen mellan Real Madrid och Bayern München slutade i målkalas. Inför matchen hade det tyska storlaget en ett-måls fördel men efter första halvlek blev ställningen det 4-4 i dubbelmötet.

Real Madrid tog ledningen efter 30 sekunder efter att Manuel Neuer stått för en jättetavla, och Arda Guler kunde sätta dit ledningsmålet. Bara minuter senare kunde Aleksandar Pavlovic kvittera för Bayern München. Kort därefter kunde Arda Guler återigen ge Real Madrid ledningen.

– Världens bäste målvakt gjorde det värsta misstaget i den första minuten, men vilket avslut av den unge turken. Det var en enkel passning tillbaka, vad tänkte han (Manuel Neuer) på? Jag har ingen aning vad Neuer tittade på, sa förre Real Madrid-spelaren Steve McManaman i TNT Sports-sändningen.

I den 38:e minuten kunde Harry Kane sätta dit 2–2 för det tyska laget men precis innan paus kunde Kylian Mbappe åter ge Real Madrid ledningen.

Avgörandet kom först i den 89:e (!) minuten när Luis Díaz satte dit 3–3. Målet kom i ett läge där Real Madrid spelade med en man mindre efter att Eduardo Camavinga visats ut. Med bara sekunder kvar kunde Michael Olise fastställa resultatet till 4–6 och slutresultatet i dubbelmötet till 6–4.

Efter slutsignal var det upprörda känslor när Real spelare pratade med domarteamet.

För Bayern München väntar nu en semifinal mot Paris Saint-Germain.

Startelvor:

Bayern München: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olisie, Gnabry, Luis Diaz – Kane

Real Madrid: Lunin – Alexander-Arnold, Militão, Rüdiger, Mendy – Diaz, Bellingham, Valverde, Arda Güler – Mbappé, Vinicius Júnior