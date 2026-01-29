TV: Benfica-keepern säkrade slutspel på tilläggstid

Benfica ledde matchen mot Real Madrid med 3-2 när den var inne på tilläggstid.

Då behövde portugiserna göra ett mål till för att säkra en slutspelsplats.

Det lyckades man också göra – genom målvakten Anatoliy Trubin som nickade in matchens sista mål.

Det utspelade sig minst sagt spännande scener på Estádio da Luz under onsdagskvällen.

Detta då Benfica tog emot Real Madrid i den sista omgången av Champions Leagues ligafas. Förutsättningarna var tydliga. Benfica var tvungna att vinna för att ha en chans på slutspel och behövde även få med sig en rad andra resultat.

Det skulle dock börja på sämsta tänkbara sätt för hemmalaget då Kylian Mbappé tog ledningen för Real Madrid efter en halvtimmes spel. Däremot fick det Benfica att vakna till då norrmannen Andreas Schjelderup kvitterade sex minuter senare.

Innan pausvila kom också ledningsmålet för hemmalaget, genom Vangelis Pavlidis från straffpunkten.

I den andra akten utökade Schjelderup ledningen till 3-1 och förde portugiserna ett steg närmare slutspel, innan Mbappé reducerade till 3-2 med en dryg halvtimme kvar att spela.

Det resultatet skulle också stå sig hela vägen in på tilläggstid och under denna blev spelarna i hemmalaget uppdaterade om att de behövde göra ett mål till för att säkra en slutspelsplats. Detta då Marseille, som förlorade med 3-0 mot Club Brügge, hade samma målskillnad men fler gjorda mål.

Då tilldelades Benfica en frispark på offensiv planhalva och tränare José Mourinho valde att skicka upp målvakten Anatoliy Trubin. Det gjorde han också helt rätt i då Ukrainaren stod för en praktfull nick i mål och säkrade en slutspelsplats för sitt Benfica på ett sensationellt sätt.

Real Madrid slutade nia i tabellen och kommer att spela sextondelsfinal.