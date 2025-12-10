TV: Bodø/Glimt tog skrällpoäng mot Dortmund

Bodø/Glimt stod för en överraskning i Champions League.

De tog poäng på bortaplan mot Borussia Dortmund.

Matchen slutade 2–2.

Norska Bodø/Glimt stod under onsdagskvällen för en riktig skräll mot Borussia Dortmund. Dortmund tog ledningen två gånger genom Julian Brandt, men Bodø/Glimt svarade direkt med mål av förre IFK Göteborg-backen Haitam Aleesami och Jens Petter Hauge, vilket gav 2–2.



När matchen blåstes av var ställningen 2-2 och det oavgjorda resultatet var ett faktum.

Efter matchen har Bodø/Glimt tre poäng på sex matcher, medan Dortmund ligger på elva poäng efter lika många omgångar.

Startelvor:



Borussia Dortmund: Kobel – Anselmino, Anton, Schlotterbeck – Couto, Nmecha, Bellingham, Bensebaini – Brandt, Beier, Silva



Bodø/Glimt: Haikin – Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan – Ejven, Berg, Brunstad Fet – Blomberg, Høgh, Hauge