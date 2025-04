TV: Lewandowski gör säsongens tionde CL-mål

Robert Lewandowski utökade Barcelonas ledning mot Dortmund.

Detta i kvartsfinalen av Champions League.

Målet var polackens tionde under den pågående CL-säsongen.

På Estadi Olímpic Lluís Companys dröjde det inte längre än tre minuter innan Barcelona hotade bortalaget som tvingades rensa bollen till hörna efter att Fermin Lopez slagit in ett inspel.



Kort därefter testade Lamine Yamal Kobel för första gången i matchen när han vek in från höger och måttade ett skott på mål som keepern klarade. En minut senare tog sig 17-åringen förbi sin försvarare och testade nytt avslut, tätt utanför.



25 minuter in i matchen tog Barcelona ledningen efter att Pau Cubarsi fått en fot på bollen i straffområdet och stötte bollen in i mål. Precis innan bollen passerat linjen stötte Raphinha in bollen och ”snodde” 1-0-målet.



Två minuter in i den andra halvleken skulle Barcelona utöka sin ledning. Lamine Yamal hade bollen på sin vänsterkant och chippade in den i boxen till Raphinha – som i sin tur nickade vidare till Robert Lewandowski som enkelt kunde styra in 2-0.



Målet var den polska anfallarens tionde i årets upplaga av Champions League och han ligger just nu endast två mål bakom lagkamraten Raphinha som leder skytteligan. Totalt sett står 36-åringen noterad för 39 mål på 45 matcher denna säsong.





***



Startelvor:



FC Barcelona: Szczęsny; Balde; Cubarsi, Martínez, Koundé – Pedri, De Jong – Lopez – Yamal, Lewandowski, Raphinha.



Borussia Dortmund: Kobel: Ryerson, Can, Anton, Bensebaini – Chukwuemeka, Nmecha – Brandt – Gittens, Guirassy, Adeyemi.