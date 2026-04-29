TV: Viktor Gyökeres snuvades på hjälterollen – oavgjort i semin

Atletico Madrid och Arsenal möttes i den första rundan av semifinalen i Champions Leauge.

Då blev Viktor Gyökeres hjälte i 1–1 matchen.

Det bäddar för en riktig rysare i semifinalreturen mellan Arsenal och Atlético Madrid efter att det första mötet i Spanien slutat oavgjort. Viktor Gyökeres spelade en huvudroll i matchen.

Strax före halvtid ordnade svensken en straff efter att ha blivit fälld bakifrån av Dávid Hancko.

– Det är bra gjort av Gyökeres. Han får sin kropp mellan spelaren och bollen, han väntar bara på kontakten. Domaren var tvungen att döma straff, sa förre Rangers-strikern Ally McCoist i TNT enligt BBC.

Från elva meter var svensken iskall och satte dit 1-0 för de tillresta.

Tidigt i den andra halvleken var Julián Álvarez nära att skruva in en frispark, men avslutet smet precis utanför. Atlético Madrid fortsatte att trycka på för en kvittering – och till slut spräcktes Arsenal FCs nolla.

Hemmalaget tilldelades en straff efter att bollen träffat Ben White på armen i samband med en hörnvariant. Från elva meter var Álvarez säker och satte dit kvitteringen.

Med drygt 20 minuter kvar av ordinarie tid tackade Viktor Gyökeres för sig och ersattes av Gabriel Jesus.

Kort därefter pekade domaren på straffpunkten igen efter att Eberechi Eze gått omkull i en duell med Dávid Hancko. Situationen innehöll tydlig kontakt, men efter VAR-granskning ändrades beslutet.

Matchen slutade 1–1. Returen spelas i London kommande tisdag.