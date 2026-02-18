Uefas besked efter rasismskandalen i Lissabon

Real Madrids Vinicius Júnior påstås ha utsatts för rasistiska glåpord av Benficas Gianluca Prestianni.

Nu kommer Uefa med ett officiellt uttalande i frågan.

Foto. Bildbyrån



Gårdagens Champions League-match mellan Benfica och Real Madrid i Lissabon slutade med seger för gästande Real. Efterspelet kom dock att handla mest om ordväxlingen mellan Vinicius Júnior och Gianluca Prestianni.

Vinicius, som precis gjort det som kom att bli matchens enda mål, påpekade för domaren Francois Letexier att Benficas argentinska mittfältare utryckt rasistiska glåpord mot brasilianaren.

Matchen stoppades och återupptogs tio minuter senare, i linje med Uefa:s officiella protokoll för när rasism utrycks på planen eller på läktarna.

Nu kommer organisationen med ett officielt utalande.

“De officiella rapporterna från matcherna som spelades i går kväll granskas för närvarande. Om något rapporteras in inleds ärenden, och om dessa leder till disciplinära åtgärder offentliggörs de på UEFAs disciplinära webbplats. Vi har i nuläget ingen ytterligare information att ge eller fler kommentarer att lämna i ärendet.”, skriver de på sin hemsida.

Det är inte första gången som Vinicius Júnior utsätts för rasism. Enligt ESPN har brassestjärnan fått utstå liknande påhopp åtminstone 16 gånger under sin tid i Real Madrid.