Uppgifter: Dahl startar i CL – men på annan position

Samuel Dahls Benfica inleder Champions League-spelet mot Qarabag.

Då kan den svenske vänsterbacken spela på högerkanten.

Det reapporterar A Bola.

Foto: Alamy

Benfica ställs mot Qarabag i Champions League-premiären. Samuel Dahl har spelat i samtliga ligamatcher i den portugisiska jätten.

Den svenske vänsterbacken lär starta i Champions League – men på en annan position. Benficas högerback Dedic är högst oklar om han kommer att spela onsdagens drabbning. Det gör att tränaren Bruno Lage kan behöva tänka om.

Samuel Dahl är inte främmande med att spela på högerkanten då han tidigare bekantat sig på den sidan av planen i Benfica-tröjan, rapporterar A Bola.

Andra alternativ för högerbacken är Leandro Santos och Tomas Aruajo.

Matchen mellan Benfica och Qarabag har avspark 21.00

Benficas troliga elva, enligt A Bola: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Sudakov, Schjelderup, Pavlidis