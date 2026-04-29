Uppgifter: Flera klubbar intresserade av Soulé

Matías Soulé kan lämna Roma.

Nu uppger Il Messaggero att Roma kan tvinga sälja honom.

Foto: Bildbyrån



Matías Soulé lämnade Juventus för Roma sommaren 2024.

Under den här säsongen har den offensive yttern noterats för sju mål och sju assist på 38 tävlingsmatcher. Han har kontrakt med Serie A-klubben fram till sommaren 2029, samtidigt som Roma jagar en plats i Champions League och i nuläget ligger sexa i ligan.

Trots en stark säsong kan argentinaren lämna klubben redan i sommar. Enligt Il Messaggero behöver Roma sälja spelare för att leva upp till reglerna kring Financial Fair Play.

Soulés framtid beskrivs därför som osäker. Aston Villa uppges vara intresserat, och har även tidigare visat intresse för 23-åringen. Samtidigt sägs sportchefen Ricky Massara ännu inte ha fattat något definitivt beslut kring spelarens framtid.

Det är dock inte bara Aston Villa som följer utvecklingen. Även AFC Bournemouth kopplas ihop med yttern.

Soulé har dessutom representerat Argentinas U20-landslag vid sex tillfällen.