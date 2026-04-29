Glädjebeskedet kring Salah

Mohamed Salah är skadad.

Nu kommer Liverpool med ett glädjande besked kring honom.

Mohamed Salah tvingades kliva av skadad i Liverpool FCs ligaseger mot Crystal Palace i helgen.

De första rapporterna tydde på att anfallsstjärnan kunde bli borta i flera veckor, vilket väckte oro för att säsongen redan var över – och att matchen därmed kunde ha varit hans sista i Liverpooltröjan inför en sommarflytt.

Nu kommer dock mer positiva besked.

På sin officiella hemsida meddelar Liverpool att Salah väntas vara tillbaka i spel innan säsongen är över. Samtidigt bekräftar klubben att det rör sig om en mindre muskelskada.