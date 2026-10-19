Uppgifter: Kompany kan missa Arsenal-matchen

Bayern München kan bli utan sin tränare i onsdagens stormatch mot Arsenal.

Enligt uppgifter har Vincent Kompany drabbats av influensa.

Den belgiska-tränaren missade dessutom måndagens träning.

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Det ser ut att bli en tuff upptakt för Bayern München inför Champions League-mötet med Arsenal på onsdag. Enligt Bild riskerar tränaren Vincent Kompany att missa matchen.

Kompany ska ha drabbats av influensa och har samtidigt svårt att gå på grund av gammal ärrvävnad. Han var inte med på måndagens träning och ska ha undersökts av flera läkare. Det är just nu oklart om han blir frisk i tid till matchen.

Bayern har redan andra problem i truppen. Michael Olise är avstängd, och både Manuel Neuer och Jamal Musiala saknades på grund av skador i senaste ligamatchen.

Bayern München–Arsenal spelas på onsdag klockan 21.00.