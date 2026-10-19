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Foto: Alamy

Uppgifter: Kompany kan missa Arsenal-matchen

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Daniel Karimi
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Bayern München kan bli utan sin tränare i onsdagens stormatch mot Arsenal.
Enligt uppgifter har Vincent Kompany drabbats av influensa.
Den belgiska-tränaren missade dessutom måndagens träning.

Arkivbild daterad 2025-02-12 på Vincent Kompany, tränare för FC Bayern Munich. Pep Guardiola kan lämna posten som tränare för Manchester City FC vid säsongens slut, efter att FA-cupvinnarna inte kommenterat nya uppgifter om att spanjoren kommer att lämna i sommar. Den 55-årige tränaren, som har vunnit 20 titlar under tio gyllene år på Etihad Stadium, betraktas som en av de främsta tränarna under Premier League-eran. Här tittar Press Association närmare på de möjliga kandidater som är modiga nog att ersätta honom. Publiceringsdatum: tisdagen den 19 maj 2026.
Foto: Alamy

Det ser ut att bli en tuff upptakt för Bayern München inför Champions League-mötet med Arsenal på onsdag. Enligt Bild riskerar tränaren Vincent Kompany att missa matchen.

Kompany ska ha drabbats av influensa och har samtidigt svårt att gå på grund av gammal ärrvävnad. Han var inte med på måndagens träning och ska ha undersökts av flera läkare. Det är just nu oklart om han blir frisk i tid till matchen.

Bayern har redan andra problem i truppen. Michael Olise är avstängd, och både Manuel Neuer och Jamal Musiala saknades på grund av skador i senaste ligamatchen.

Bayern München–Arsenal spelas på onsdag klockan 21.00.

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