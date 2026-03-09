Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Mbappé missar CL-mötet

Nilo Ek
Webbredaktör
Kylian Mbappé är skadad.
Nu uppges stjärnan missa Real Madrids Champions League-match mot Manchester City.
Det rapporterar Marca.

Foto: Bildbyrån

Kylian Mbappé har tampats med en knäskada och försöker vara redo inför Real Madrids CL-åttondelsfinal mot Manchester City under tisdagen. Enligt Marca kommer dock fransmannen inte att spela.

Marca uppger att det är större chans att Mbappé spelar i helgens ligamatch mot Elche.

Förutom Mbappé har även Real Madrid en frånvarolista med spelare som Rodrygo, Jude Bellingham och Alvaro Carreras.

