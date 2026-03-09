Uppgifter: Mbappé missar CL-mötet
Kylian Mbappé är skadad.
Nu uppges stjärnan missa Real Madrids Champions League-match mot Manchester City.
Det rapporterar Marca.
Kylian Mbappé har tampats med en knäskada och försöker vara redo inför Real Madrids CL-åttondelsfinal mot Manchester City under tisdagen. Enligt Marca kommer dock fransmannen inte att spela.
Marca uppger att det är större chans att Mbappé spelar i helgens ligamatch mot Elche.
Förutom Mbappé har även Real Madrid en frånvarolista med spelare som Rodrygo, Jude Bellingham och Alvaro Carreras.
