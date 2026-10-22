Van Gaal sågar Champions League: ”En korrupt värld”

Louis van Gaal är inte imponerad av det nya Champions League-formatet.

Den tidigare United-tränaren anklagar Uefa för att bara tänka på pengar.

– Det är en korrupt värld, säger han.

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Louis van Gaal går till hårt angrepp mot Uefa och det nya formatet i Champions League. I en intervju med flera nederländska medier kallar den tidigare tränaren för Barcelona, Bayern München och Manchester United formatet löjligt.

– Uefa tänker inte på något annat än att tjäna pengar. Det är en korrupt värld, säger han enligt AS.

Sedan säsongen 2024/25 spelar 36 lag i en gemensam ligatabell i stället för i grupper, och varje lag spelar åtta matcher i stället för sex. Det tycker inte van Gaal om.

– Det heter ju Champions League. Det är de bästa lagen som ska vara med, säger han.

Han menar också att det tätare spelschemat leder till fler skador och tar Khvicha Kvaratskhelias korsbandsskada som exempel.

– Det blir fler matcher och därför fler skador.