Vinicius Junior: ”Jag vill inte bli utbuad på hemmaplan”

Vinicius Junior, 25, har varit kritiserad i Real Madrid.

Nu talar brassen ut om tumultet de senaste veckorna.

– Supportarna har sina rättigheter, säger Vinicius Junior till TNT Sports.

Foto: Alamy

Det har under säsongen rapporterats om missnöje från Vinicius Junior i Real Madrid. Den brasilianska stjärnan ska ha haft en dispyt med förre tränaren Xabi Alonso och där han hintat med att lämna klubben.

I de senaste matcherna har Real Madrid-supportrarna riktat burop mot Vinicius Junior. Under tisdagen stod ”Los Blancos” för en övertygande seger mot Monaco i Champions League. Slutresultatet skrevs till 6–1 och Vini Junior noterades för ett mål och två assist.

Svarar på buropen

Efter matchen berättade brassen om den senaste tidens tumult.

– Jag vill inte bli utbuad hemma, där jag känner mig bekväm. Men fansen har sina rättigheter, och jag är här för att utvecklas, säger Vinicius junior till TNT Sports.

25-åringen slår dessutom fast, trots att han velat lämna tidigare, att han önskar bli kvar i Real Madrid en tid framöver.

– Jag vill stanna i Real Madrid länge, avslutar han.

Vinicius juniors kontrakt med Real Madrid löper ut sommaren 2027.