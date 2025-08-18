Tunga tiden i Djurgården: ”Men jag tvekade aldrig”

Han kom fram i Djurgården 2019, men fick aldrig chansen, mycket på grund av skador.

I stället tog Alexander Abrahamsson den långa vägen via Akropolis, BP och polska Zagłębie Lubins B-lag för att nu slå ut AIK i Conference League-kvalet med sitt ungerska Györi.

– Men jag trodde alltid på att jag skulle lyckas, man får komma ihåg att jag var i ett Djurgården som var extremt bra. Tron på att det skulle gå har alltid funnits där, säger Abrahamsson till FotbollDirekt.

Som ung tonåring kom Alexander Abrahamsson till Djurgårdens akademi från hemstaden Uppsala och Sunnersta.

Efter några år i ungdomslagen flyttades försvararen upp i A-laget inför 2019. Men konkurrensen var mördande under Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöfs ledning. Mittbackar som Marcus Danielson, Jacob Une och Erik Berg gick förstås alla före – och dessutom hade den unge Abrahamsson problem med skador.

”Trodde alltid på att jag skulle lyckas”. Foto: Bildbyrån

Det blev inga allsvenska matcher i Dif under 2019-2020 och i stället blev det spel i Akropolis i division 1 året 2021.

– Men jag trodde alltid på att jag skulle lyckas, man får komma ihåg att jag var i ett Djurgården som var extremt bra. De vann guld 2019 och spelade kval i Europa 2020. Tyvärr var jag ju rätt frånvarande på grund av skador, säger Abrahamsson som förra veckan slog ut AIK och därmed tog sig till Conference League-playoff med sitt Györi i Ungern.

Hur gick det till egentligen? Från division 1 till att nu vara ett dubbelmöte från ligaspelet i Conference League?

– Det finns många vägar att ta i proffsfotbollen. Vissa väljer att stanna i Sverige, vissa väljer att gå utomlands. Jag tog den långa vägen, säger Abrahamsson som efter spel i Akropolis och BP flyttade till Polen i vintras.

Abrahamsson gjorde 67 framträdanden för Brommapojkarna. Foto: Bildbyrån.

Flopp i Polen: ”Blev inte vad jag förväntade mig”

Men väl i Zagłębie Lubin uteblev succén och Abrahamsson gjorde fler matcher i klubbens B-lag – hemmahörandes i polska fjärdeligan.

– Det blev inte vad jag förväntade mig där, men många lärdomar absolut, säger Abrahamsson som efter bara ett halvår värvades till Györi i Ungern den här sommaren.

– Dörren öppnades och det kändes som ett väldigt bra steg. Bra miljö för mig med större möjligheter till speltid. Jag trivs skitbra, såväl med spelarna, tränarna som staden. Det finns inte att klaga på.

Staden Györ, hur är den?

– Ligger mitt emellan Wien och Budaspest, det är en dryg timme till Wien och en och en halv timme till Budaspest. Sedan är det bara 55 minuter till Bratislava. Staden har cirka 130 000 invånare så det är som en svensk småstad. Rätt mysig, men inget spektakulärt.

Abrahamsson betonar att han trots tunga tiden i Dif och att börja om i division 1 i Akropolis aldrig slutade tro på sig själv om att kunna lyckas utomlands.

– Tron på att det skulle gå har alltid funnits där. Jag har tagit den långa vägen men jag har alltid trott på det. Jag tvekade aldrig när det gick som tyngst.