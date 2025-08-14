AIK ute ur Conference League – efter förlust i Ungern

Efter 2-1 till AIK i Stockholm väntade returmöte i Ungern.

Detta då de svartgula gästade Győri på ETO Park i Conference Leagues tredje kvalrunda.

Då föll man med 2-0 vilket innebär att resan i Europa är ute för AIK denna gång.

***

På en minst sagt tvivelaktig gräsmatta på ETO Park i Ungern inleddes matchen mellan Györi och AIK i ett tämligen avvaktande tempo.

Detta fram till den fjärde minuten, då Bumba i hemmalaget, träffade stolpen och ut från nära håll. Detta efter att Nordfeldt varit på bollen.

Två minuter senare var hemmalaget nära att ta ledningen ännu en gång, då Benbouali så när fick en tå på bollen och kunde styra in den från nära håll.

Efter ett tämligen stort tryck från hemmalaget blev AIK:s Dino Besirovic nedgjord med drygt 20 minuter spelade. Detta ledde till ett kortare avbrott där AIK-spelaren tvingades till vård.

En halvtimme in i matchen såg Ahmed Nadhir Benbouali ut att ta ledningen när han bara skulle få sitt avslut från nära håll på mål. Istället blev felträffen enorm och bollen gick utanför mål.

I minut 33 skulle Györi ta ledningen i matchen, och kvittera dubbelmötet, detta då han mötte ett inlägg med bredsidan och placerade in bollen förbi Nordfeldt.

Med 40 minuter på klockan gjorde Dino Besirovic ner en Györi-spelare strax utanför boxen. Först trodde dock domaren att förseelsen skedde innanför straffområdet varpå han blåste för straff – innan beslutet efter VAR-granskning ändrades till frispark. Den slog Anton över mål.

På tilläggstid i den första halvleken nickade Filip Benkovic in 1-1 för AIK – och 3-2 över två möten. Däremot skulle domaren tämligen snabbt blåsa bort målet då Tiedemann Hansen gjorde ner sin spelare på ett regelvidrigt sätt. Precis innan den första halvleken var över skulle också Erik Flataker ha ett skott på mål, men målvakt Petras kunde hålla den utan några vidare problem.

Kort efter avspark i den andra halvleken kom AIK, efter en läcker passning av Taha Ayari, till ett fint läge genom Bersant Celina. Norrmannen hade chans att spela till Besirovic men valde att vända runt och skjuta själv, på målvakten och ut.

Kort därefter gjordes Benkovic ner i boxen varpå domaren valde att blåsa straff. Den skulle stå sig denna gång och Anton Salétros skickade den mot det vänstra hörnet – där Petras räddade.

Med en timmes spel i Ungern slog Györi in en hörna som tog på Aron Csongvai och in i mål. Således hade ungrarna vänt dubbelmötet och ledde med 3-2. Kort efter hemmalagets ledningsmål var Besirovic, efter passning av Salétros, nära att kvittera då han fick avsluta från ett fint läge. Skottet var dock inte bra nog och gick mitt på målvakten.

Med 20 minuter kvar att spela genomförde AIK ett trippelbyte. Ut gick Ayari, Celina och Flataker. I deras ställe kom Hove, Ali och Guidetti in.

AIK tryckte på för ett kvitteringsmål och var nära när Benkovic tvingade Petras till en fin räddning på tilläggstid. Detsamma gällde när Eskil Edh tryckte ett avslut från distans i ribban, på målvaktens bakhasor, och ut till hörna.

Det räckte dock inte hela vägen för AIK som föll med 2-0 borta mot Györi och totalt 3-2 över två möten. Därmed är man ute ur Conference League.

***

Startelvor:

Györi: Petras; Vladoui, Krpic, Csinger, Stefulj – Vitalis, Anton, Ouro – Gavric, Benbouali, Bumba

AIK: Nordfeldt; Tidemann, Benkovic, Papagiannopoulos, Thychosen – Besirovic, Salétros, Csongvai, Ayari – Flataker, Celina.