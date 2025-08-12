AIK kan tvingas till 3arena – på grund av Ed Sheeran

AIK har goda möjligheter att ta sig till playoff i Europa Conference League.

Då kan man dock komma att tvingas spela på 3arena.

Detta på grund av att Ed Sheeran har konsert i Stockholm.

AIK besegrade Györi ETO FC med 2–1 i det första kvalmötet i Europa Conference League och har således fördel inför veckans returmöte.

Tar sig AIK vidare är tanken att man ska inleda med att spela på hemmaplan (den 21 augusti) för att avsluta playoff-spelet på bortaplan (den 28 augusti).

I playoff ställs AIK antingen mot Rapid Wien eller Dundee United, spelordningen kan dock komma att ändras.

Dels vänds spelordningen ifall både AIK och Hammarby tar sig vidare, detta meddelar AIK via sin hemsida.

Skulle det vara så att vara AIK tar sig vidare, men att både Rapid Wien och Austria Wien gör det så vänds spelordningen också.

Blir det så att spelordningen inte vänds kommer dock AIK inte få spela på Strawberry arena, detta då arenan är otillgänglig på grund av Ed Sheeran-konsert.

Uefa har kommit med informationen att AIK vid ett eventuellt avancemang till Uefa Europa Conference Leagues play-off-runda kan få ändringar i den tidigare satta spelordningen.



🔗 Mer information hittar du via länken nedan. https://t.co/kNORuiC707 — AIK Fotboll (@AIKfotboll) August 12, 2025