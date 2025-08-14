”Räcker inte bara med Djurgårdens gamla hjälte”

Det är en helt annan matchbild än i Trondheim.

Men trots att Bajen spelar på en högre nivå ikväll – så är det ett svårforcerat Rosenborg.

Hammarby har haft allt. Rosenborg bara någon enstaka chans.

Ensidigt? Nej, ändå inte.

Norrmännen är välkomponerade försvarsmässigt och uppträder med sinnesnärvaro i en svår bortamiljö som den på 3arena.

RBK har även några skickliga namn som Nordli, Selnäs och Reitan Sunde och en erfaren anfallare som Dino Islamovic. Det går kvickt på mitten de få gånger utrymmes ges.

Men mest är det Hammarby – det handlar om närmast total kontroll.

– Som så ofta går det mesta genom Sebastian Tounekti och Montader Madjed, den förstnämnda med två Rosenborgsspelare på sig. Norska storklubben med stor respekt för sin landsman, räcker uppenbarligen inte med bara förre Dif-guldhjälten Aslak Fonn Witry på Tounekti i kväll, säger Casper Nordqvist, FD:s man på plats i Stockholm.

Försvarsmässigt har inte många fötter satts fel, extra roligt blir det fina intrycket med tanke på att två tunga namn som Hampus Skoglund och Pavle Vagic sitter på bänken.

En minuspost är däremot att Jusef Erabi har haft få bollkontakter – sannolikt inför utländska proffsspioner.

– Men avslutet på friläget som sköts i mål som vinkades av för offside var ändå kliniskt, där visade Erabi sin näsa för mål. Men han behöver aktiveras ännu mer för att Bajen ska kunna hota den norska bjässen i kväll, avslutar Nordqvist.

Matchen pågår, följ den här!