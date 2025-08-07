Bekräftat: Edh med i AIK:s Europa-trupp – första gången i år
Eskil Edh är tillbaka för AIK.
Norrmannen är med i truppen som ställs mot Györi i kväll.
Här är hela ”Gnagets” Europa-trupp.
Den norska ytterspringaren Eskil Edh, 23, har dragits med en ryggskada sedan i fjol, och ännu har han inte varit med i AIK:s matchtrupp i år. Under onsdagens presskonferens meddelade tränare Mikkjal Thomassen att Edh var redo för spel efter det tunga året.
– Det är osannolikt att han startar den här veckan, men han är tillgänglig för att spela minuter. Han har haft en etableringsperiod där han har kunnat träna mer och mer och kunnat hantera mer belastning. Han ser riktigt vass ut, sa AIK-bossen.
När ”Gnaget” presenterade sin trupp till hemmamatchen mot ungerska Györi i kvalet till Europa Conference League stod det klart att 23-åringen fick en plats i matchtruppen.
AIK:s Europa-trupp:
- Eskil Edh
- Thomas Isherwood
- Sotirios Papagiannopoulos
- Kazper Karlsson
- Anton Salétros
- Johan Hove
- Bersant Celina
- John Guidetti
- Charlie Pavey
- Kristoffer Nordfeldt
- Benjamin Tiedemann
- Mads Thychosen
- Abdihakim Ali
- Dino Besirovic
- Erik Flataker
- Stanley Wilson
- Kalle Joelsson
- Filip Benkovic
- Aron Csongvai
- Zadok Yohanna
- Taha Ayari
- Yannick Geiger
Matchen sparkas i gång klockan 19:00 under torsdagskvällen.
