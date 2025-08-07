Bekräftat: Edh med i AIK:s Europa-trupp – första gången i år

Eskil Edh är tillbaka för AIK.

Norrmannen är med i truppen som ställs mot Györi i kväll.

Här är hela ”Gnagets” Europa-trupp.

Den norska ytterspringaren Eskil Edh, 23, har dragits med en ryggskada sedan i fjol, och ännu har han inte varit med i AIK:s matchtrupp i år. Under onsdagens presskonferens meddelade tränare Mikkjal Thomassen att Edh var redo för spel efter det tunga året.

– Det är osannolikt att han startar den här veckan, men han är tillgänglig för att spela minuter. Han har haft en etableringsperiod där han har kunnat träna mer och mer och kunnat hantera mer belastning. Han ser riktigt vass ut, sa AIK-bossen.

När ”Gnaget” presenterade sin trupp till hemmamatchen mot ungerska Györi i kvalet till Europa Conference League stod det klart att 23-åringen fick en plats i matchtruppen.

AIK:s Europa-trupp:

Eskil Edh

Thomas Isherwood

Sotirios Papagiannopoulos

Kazper Karlsson

Anton Salétros

Johan Hove

Bersant Celina

John Guidetti

Charlie Pavey

Kristoffer Nordfeldt

Benjamin Tiedemann

Mads Thychosen

Abdihakim Ali

Dino Besirovic

Erik Flataker

Stanley Wilson

Kalle Joelsson

Filip Benkovic

Aron Csongvai

Zadok Yohanna

Taha Ayari

Yannick Geiger

Matchen sparkas i gång klockan 19:00 under torsdagskvällen.