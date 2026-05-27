Crystal Palace – Rayo Vallecano: Truppnyheter och förväntade startelvor
Det är dags för den historiska Conference League-finalen mellan Crystal Palace och Rayo Vallecano på Red Bull Arena.
Matchen sparkar igång klockan 21:00 onsdagen den 27 maj 2026.
Här är de senaste truppnyheterna och förväntade startelvor.
Finalen innebär allt för båda klubbarna, där vinnaren inte bara lyfter en pokal utan också säkrar en plats i nästa års Europa League. Crystal Palace har offrat sin ligaplacering för denna chans, medan Rayo Vallecano är i sitt livs form. Båda lagen är nära full styrka, men några nyckelspelare saknas vilket kan påverka laguppställningarna.
Crystal Palace: Status i truppen och förväntad startelva
Crystal Palace kommer till finalen med god form i Europaspelet, men med några tunga avbräck. Den viktigaste frånvaron är försvararen Chris Richards, vars skada tvingar Oliver Glasner att justera sin backlinje. Även Borna Sosa, Cheick Oumar Doucouré och Eddie Nketiah är borta, men Richards är det största tappet för startelvan.
Cheick Doucouré
knee-injury
Early August 2026
Edward Nketiah
strain-injury
Early August 2026
Borna Sosa
muscle-injury
Doubtful
Crystal Palace förväntad startelva (3-4-2-1): Henderson – Canvot, Lacroix, Riad – Mitchell, Wharton, Kamada, Munoz – Pino, Sarr – Mateta.
Laguppställningen bygger på Glasners framgångsrika 3-4-2-1-formation. Taktiken fokuserar på ett stabilt försvar och blixtsnabba omställningar, där den offensiva trion med Ismaila Sarr, Yéremy Pino och Jean-Philippe Mateta blir avgörande. Canvot förväntas ersätta den skadade Richards i trebackslinjen.
Rayo Vallecano: Status i truppen och förväntad startelva
Rayo Vallecano har ett mer gynnsamt skadeläge inför finalen. Laget saknar endast Luiz Felipe och Ilias Akhomach, två spelare som varit borta en tid och vars frånvaro tränare Iñigo Pérez redan har anpassat sig till. I övrigt är truppen intakt och redo för sin största match någonsin.
Luiz Felipe
hamstring-injury
Out for season
Ilias Akhomach
thigh-injury
Out for season
Carlos Martin
back-injury
About 1-2 weeks
Isi Palazon
post-match-sanction
After suspension
Rayo Vallecano förväntad startelva (4-2-3-1): Batalla – Balliu, Lejeune, Ciss, Chavarria – Valentin, Gumbau – Perez, Diaz, de Frutos – Camello.
Rayo kommer troligen att ställa upp i sin vanliga 4-2-3-1-formation. Målet är att dominera bollinnehavet med mittfältsduon Óscar Valentín och Gerard Gumbau som nav. Offensivt vilar ansvaret på anfallaren Sergio Camello att omsätta spelövertaget till mål. Denna uppställning har varit grunden i deras framgångsrika svensk fotboll-säsong.
✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.
