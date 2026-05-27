Crystal Palace – Rayo Vallecano: Truppnyheter och förväntade startelvor

Det är dags för den historiska Conference League-finalen mellan Crystal Palace och Rayo Vallecano på Red Bull Arena.

Matchen sparkar igång klockan 21:00 onsdagen den 27 maj 2026.

Här är de senaste truppnyheterna och förväntade startelvor.

Finalen innebär allt för båda klubbarna, där vinnaren inte bara lyfter en pokal utan också säkrar en plats i nästa års Europa League. Crystal Palace har offrat sin ligaplacering för denna chans, medan Rayo Vallecano är i sitt livs form. Båda lagen är nära full styrka, men några nyckelspelare saknas vilket kan påverka laguppställningarna.

Crystal Palace: Status i truppen och förväntad startelva

Crystal Palace kommer till finalen med god form i Europaspelet, men med några tunga avbräck. Den viktigaste frånvaron är försvararen Chris Richards, vars skada tvingar Oliver Glasner att justera sin backlinje. Även Borna Sosa, Cheick Oumar Doucouré och Eddie Nketiah är borta, men Richards är det största tappet för startelvan.

Skador och avstängningar Crystal Palace Spelare Lämna tillbaka Cheick Doucouré knee-injury Early August 2026 Edward Nketiah strain-injury Early August 2026 Borna Sosa muscle-injury Doubtful

Crystal Palace förväntad startelva (3-4-2-1): Henderson – Canvot, Lacroix, Riad – Mitchell, Wharton, Kamada, Munoz – Pino, Sarr – Mateta.

Laguppställningen bygger på Glasners framgångsrika 3-4-2-1-formation. Taktiken fokuserar på ett stabilt försvar och blixtsnabba omställningar, där den offensiva trion med Ismaila Sarr, Yéremy Pino och Jean-Philippe Mateta blir avgörande. Canvot förväntas ersätta den skadade Richards i trebackslinjen.

Rayo Vallecano: Status i truppen och förväntad startelva

Rayo Vallecano har ett mer gynnsamt skadeläge inför finalen. Laget saknar endast Luiz Felipe och Ilias Akhomach, två spelare som varit borta en tid och vars frånvaro tränare Iñigo Pérez redan har anpassat sig till. I övrigt är truppen intakt och redo för sin största match någonsin.

Skador och avstängningar Rayo Vallecano Spelare Lämna tillbaka Luiz Felipe hamstring-injury Out for season Ilias Akhomach thigh-injury Out for season Carlos Martin back-injury About 1-2 weeks Isi Palazon post-match-sanction After suspension

Rayo Vallecano förväntad startelva (4-2-3-1): Batalla – Balliu, Lejeune, Ciss, Chavarria – Valentin, Gumbau – Perez, Diaz, de Frutos – Camello.

Rayo kommer troligen att ställa upp i sin vanliga 4-2-3-1-formation. Målet är att dominera bollinnehavet med mittfältsduon Óscar Valentín och Gerard Gumbau som nav. Offensivt vilar ansvaret på anfallaren Sergio Camello att omsätta spelövertaget till mål. Denna uppställning har varit grunden i deras framgångsrika svensk fotboll-säsong.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.