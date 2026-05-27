Superdatorn: Så slutar Crystal Palace – Rayo Vallecano

Finalen i Conference League mellan Crystal Palace och Rayo Vallecano spelas på Red Bull Arena i Leipzig.

Avspark är klockan 21:00, onsdagen den 27 maj 2026.

Här är superdatorn BETSiE:s datadrivna prognos för matchen.

Matchen är en klassisk drabbning mellan två lag med olika förutsättningar. Crystal Palace har satsat allt på Europa, medan Rayo Vallecano kommer med en stark form från La Liga. För att få en djupare insikt har vi analyserat tusentals simuleringar från superdatorn BETSiE för att se hur denna final förväntas sluta.

20 000 simuleringar: Här är laget som vinner

Vår superdator BETSiE har genomfört 20 000 simuleringar av Conference League-finalen. Genom att analysera lagens form, tidigare prestationer, förväntade mål (xG) och en rad andra datapunkter har datorn räknat fram de mest sannolika utfallen. Svensk fotboll och internationell data kombineras för att ge en så exakt bild som möjligt.

Resultaten är tydliga: Crystal Palace är favoriter att vinna matchen under ordinarie tid. Enligt simuleringarna har det engelska laget 52,4% chans att lyfta pokalen efter 90 minuter. Sannolikheten för oavgjort är 24,5%, medan en seger för Rayo Vallecano endast ges 23,1% chans.

När det gäller mål förväntar sig superdatorn en relativt måttlig match. Det totala förväntade antalet mål är 2,47. Crystal Palace förväntas göra 1,52 mål, medan Rayo Vallecano förväntas göra 0,95 mål. Detta pekar på en seger för Crystal Palace med ett eller två mål.

Resultat Sannolikhet Crystal Palace vinner 52,4% Oavgjort 24,5% Rayo Vallecano vinner 23,1% Förväntat antal mål Prognos Crystal Palace 1,52 Rayo Vallecano 0,95 Totalt i matchen 2,47

Sammanfattningsvis visar all data från BETSiE att Oliver Glasners erfarenhet och Crystal Palaces spetskompetens i kontringsspelet väger tyngst. Prognosen pekar mot en engelsk seger och en europeisk titel till södra London.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.