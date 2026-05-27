Uppgifter: Svensk-dansk vill lämna Chelsea

Filip Jørgensen har agerat andremålvakt i Chelsea.

Nu vill 24-åringen lämna London-klubben, enligt BBC.

Den svenskfödda dansken Filip Jørgensen anslöt till Chelsea från Villarreal inför säsongen 2024/25. Totalt har målvakten spelat tolv matcher i Premier League under sina två säsonger i London.

Allt som oftast har 24-åringen agerat andremålvakt till Robert Sanchez. Därav har Jørgensen börjat söka sig vidare i jakten på mer speltid, uppger BBC.

TIll nästa säsong kan svensk-dansken få än mer konkurrens i och med att Mike Penders återvänder till klubben efter att ha varit utlånad till Strasbourg.

Det har tidigare rapporterats om intresse från Besiktas, Genoa och Porto gällande Jørgensens tjänster.

Filip Jørgensen är född i Skånska Lomma till en svensk mamma och en dansk pappa. Efter ett antal ungdomslandskamper för Sverige valde målvakten att representera Danmark på seniornivå.