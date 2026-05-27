Världsstjärnans farväl: ”Har varit en perfekt historia”

Alexia Putellas har tackat för sig i FC Barcelona efter 14 år i klubben.

Nu har hon tagit farväl av klubben och lagkamraterna.

Världsstjärnan Alexia Putellas släppte bomben att hon kommer lämna FC Barcelona efter 14 år i sommar. Nu har hon i ett inlägg på sin egen Instagram, berättat om känslorna.

– Jag minns första gången jag hörde era ramsor. Jag var sex år gammal, och det var första gången jag gick till Camp Nou med min pappa. På den tiden såg jag bara män spela på arenan, och jag hade aldrig kunnat föreställa mig att en dag skulle mer än 90 000 culés vara där och ropa mitt namn, säger Putellas sociala medier.

Hon fortsätter:

– Jag kan se, som om det vore idag, stoltheten i min pappas ansikte, som sa att han inte skulle lämna den här världen utan att se sin dotter försvara dessa färger med A-laget. När möjligheten kom var han inte längre här, men i mitt värsta ögonblick räddade Barça mig. Det är därför jag alltid kommer att stå i tacksamhetsskuld till dessa färger.

Under sin tid i Barca har Putellas vunnit hela tio Liga F-titlar (damernas motsvarighet till La Liga) och fyra Champions League-bucklor, den senaste för bara en dryg vecka sedan efter finalseger mot Lyonnes.

Samtidigt har 32-åringen tilldelades Ballon d’Or vid två tillfällen, 2020 och 2021.

– Det har varit en perfekt historia, avslutar Putellas.