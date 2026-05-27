”Norge borde vara glada över att de är med i VM”, sade Zlatan Ibrahimovic i en reklamfilm för Fox Sport.

VG-journalisten Øyvind Herrebrøden håller med – till viss del.

– Det har varit ett trauma för det norska landslaget, säger han till FotbollDirekt.

Zlatan Ibrahimovic är inte bara en ikon inom svensk fotboll samt rådgivare för Milans ägargrupp RedBird Capital.

Till sommarens VM kommer han även att vara expert för den amerikanska tv-kanalen Fox Sports. Inför detta blev en viss reklamfilm där den före detta anfallaren var med uppmärksammad – i såväl Sverige som Norge.

”Argentina har vunnit VM, Frankrike har vunnit VM. Brasilien har vunnit VM”, sade Ibrahimovic i reklamfilmen.

”Norge… borde vara glada över att de är med i VM”, fortsatte han.

Med anledning av detta valde FotbollDirekt att ringa upp Øyvind Herrebrøden, journalist på Verdens Gang, som till stor del håller med svensken.

– Han har ju rätt på ett sätt. Norge är glada över att vara med i VM igen. Det har varit ett trauma för det norska landslaget och alla norska landslagsspelare. Det tror jag att du kan fråga både Lagerbäck och Høgmo, om han kommer tillbaka till Sverige. Det sitter så djupt då man har försökt så länge men inte lyckats. Solbakken behövde också två försök innan han klarade det, och det var ingen som tvivlade på att han var den bästa förbundskaptenen som Norge kunde få när han fick jobbet 2020, säger Herrebrøden.

”Sverige har bara utnyttjat systemet”

– Det här är ett trauma och det är lätt att uppfatta honom som kaxig men han har egentligen en väldigt god poäng, fortsätter han.

Å andra sidan. Bör inte Sverige vara mer tacksamma över sin VM-plats just nu?

– Kanske under 2026, men de har ju spelat sig dit. De vann C-gruppen i Nations League och de vann när det behövdes som mest, mot Polen hemma till exempel. De var bäst när det gällde som mest men, för all del, Norge hade en svårare väg till VM. Men så fungerar Nations League och det är inte Sveriges fel. De har bara utnyttjat systemet så att säga, de har inte gjort något galet. Det är en absurd väg till VM men det handlar ju om att VM är utvidgat och att det finns flera möjligheter att ta sig dit, avslutar VG-journalisten.