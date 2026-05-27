AVSLÖJAR: Yohanna en Mourinho-favorit – kan påverka Real Madrid-flytt

Zadok Yohannas framfart har fått Europas klubbar att ta sig till Stockholm för att scouta AIK-succén.

FotbollDirekt kan avslöja att Benfica är en av dessa, påhejad av tränaren José Mourinho.

När nu portugisiske tränaren uppges klar för Real Madrid är det dock oklart hur det påverkar Benficas intresse – samtidigt som ryktena kring Real Madrid och 18-åriga nigerianen kan trappas upp ytterligare då det spåret vare sig är falskt eller dött.

Han är visserligen skadad nu efter smällen i derbyt mot Djurgården.

Nyligen slog AIK-tränaren José Riveiro fast att Zadok Yohanna missar våravslutningen i allsvenskan.

Det hindrar dock inte fortsatta spekulationer om nigerianens framtid. Under hela våren har det varit ett lavinartat intresse för 18-åringen och nu kan FotbollDirekt avslöja att Benfica varit på plats och scoutat honom.

Frågan är dock vad som händer med det intresset om José Mourinho lämnar den portugisiska storklubben för Real Madrid som transfergurun Fabrizio Romano rapporterat är en klar affär.

För vad FD erfar är Zadok Yohanna en Mourinho-favorit. Champions League-vinnaren med Porto 2004 och Inter 2010 ska ha imponerats rejält av det han sett av Yohanna. Efterträdaren till Mourinho i Benfica kan därmed bli en avgörande faktor för fortsatta intresset eller ej.

Sedan tidigare har afrikansk media rapporterat om att även Real Madrid är intresserade och skulle Mourinho gå dit är det spåret inte dött enligt FD:s källor då det finns sanning i ryktena kring Yohanna och Real Madrid. Däremot är prislappen på 150 miljoner kronor som FotbollDirekt tidigare under våren skrev om fortsatt det som gäller och inte mer än det dubbla som afrikansk press uppgett.

AIK:s rekryteringschef Miika Takkula har själv uppgett att klubbar ”på väldigt hög nivå” följer den 18-åriga supertalangen som i fjol upptäcktes under en turnering hemma i Nigeria varpå han anslöt till Sverige och Gnaget.