Det här väntar AIK på ETO Park: ”Fungerar inte som det ska”

AIK vann mot Györi med 2-1 i torsdags och inför returen på ungersk mark räcker kryss för att ta sig vidare till Conference League-playoffet.

Nu väntar ETO Park i nordvästra Ungern, men det är en arena som inte ger något skräckinjagande intryck.

Enligt ungerska klubbens svensk Alexander Abrahamsson är det troliga att endast ena långsidan kommer att vara tillgänglig för publik.

– Det är någonting med den andra långsidan som inte fungerar som den ska och den enda kortsidan som finns är ståplats och det är inte tillåtet i Europa, berättar försvararen för FotbollDirekt.

Video Isherwood om framtiden: ”Får se vad som händer”

Såväl Malmö FF som Djurgården har blivit utslagna på ungersk mark, detta i Champions League-kvalet 2018 respektive 2020 mot Vidi och Ferencváros.

Nu är det AIK:s tur att åka ner till Ungern – och laget har med sig en 2-1-ledning från första mötet i Conference League-kvalets tredje runda.

Därmed räcker kryss för avancemang till playoffet för Gnaget.

Det svartgula Stockholmslaget kommer dock inte ha samma stora stöd som tilltänkt, detta då kapaciteten på ETO Park i vanliga fall är drygt 15 000 åskådare men som nu reducerats till 8 000. Det berättar Alexander Abrahamsson för FotbollDirekt.

– Det är en öppen arena med vanligtvis två långsidor och en uppbyggd kortsida, men den enda kortsidan som finns är ståplats och det är inte tillåtet i Europa så den kan inte användas i dessa matcher då det enligt Uefa måste vara sittplatser på bortasektionen. Det är så jag förstått det, säger Györis svenske försvarare och fortsätter:

– Sedan är det någonting med den andra långsidan som inte fungerar som den ska, så om jag förstått det rätt kommer den heller inte vara i bruk mot AIK.

Då blir det kanske ingen skräckarena som AIK kommer till?

– Det återstår att se. Vi har ändå haft rätt bra uppslutning med tanke på förutsättningarna. Vi hade 7 000 på plats av 8 000 tillgängliga platser senast så det blir nog bra stämning ändå.

– Men det här är ju också anledningen varför AIK inte tilldelats lika många biljetter som de annars hade fått.

Fotnot: Matchen mellan Györi och AIK på ETO Park kickar i gång 19:00 under torsdagskvällen. Vinnaren i detta dubbelmöte ställs mot vinnaren av österrikiska Rapid Wien och skotska Dundee United i playoffet. Första mötet där slutade 2-2 på österrikisk mark.

