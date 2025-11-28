Džekos ilska mot supportrarna: ”Vill inte att de buar ut oss…”

Fiorentina är delad jumbo i Serie A och föll hemma mot AEK Aten i Conference League i går.

Edin Džeko är besviken på sitt lag – men också på sina supportrar.

– När vi spelar hemma vill jag att fansen hjälper oss, inte buar ut oss varje gång en passning går fel, säger anfallaren enligt Sky.

Foto: Bildbyrån

Final i Conference League såväl 2023 som 2024 – semifinal i samma tunering i våras.

Men nu går det tyngre för Fiorentina, väldigt mycket tyngre.

Laget är delad tabelljumbo i Serie A med inte en enda seger på tolv matcher.

I går i Conference League-ligaspelet blev det förlust hemma mot AEK Aten och efteråt riktar sommarvärvningen Edin Džeko kritik mot både egna laget och sina supportrar.

– Något är fel med oss. Vi kan säga att vi är kassa, att vi inte förtjänar att bära tröjan, det är inga problem. Men när vi spelar hemma vill jag att fansen hjälper oss, inte buar ut oss var gång en passning går fel, säger bosniska anfallsstjärnan enligt Sky och fortsätter:

– Det är okej att bua efter matchen men under matchen behöver vi stöd.