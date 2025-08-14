Häcken ute ur Europa League – trots seger mot Brann

Man förlorade med 2-0 hemma och skulle försöka vända underläge till seger i Norge.

Detta då Brann SK tog emot BK Häcken i Europa League.

Under en lång tid såg man också ut att närma sig en kvittering – men matchen slutade 1-0 till Häcken som är ute ur Europa League.

***

Med sju minuter på klockan skapade Häcken sin första stora chans i Norge. Detta när Mikkel Rygaard testade avslut från distans som, via täck, gick precis utanför stolpen.

14 minuter in i matchen stod Etrit Berisha för en fin parad när han räddade ett avslut från distans.

Innan den första halvleken var över skulle matchens första mål falla. Detta efter Denzel De Roeve fått bollen på sig – efter att Amor Layouni nickat in bollen i boxen – och in i egen bur.

Det blev även den första halvlekens enda mål – och därmed var Häcken endast ett mål från att ta matchen till förlängning.

I den andra halvleken tryckte Häcken på för ett kvitteringsmål och var mycket nära ett sådant med omkring 20 minuter kvar att spela. Då sköt Julius Lindberg, från nära håll, på en täckande Brann-försvarare varpå bollen gick precis utanför mål.

På tilläggstid i den andra halvleken tilldömdes Brann en straffspark, som Berisha klarade av.

Trots det var man tvungna att göra ett till mål framåt – vilket man inte lyckades med. Således vann man borta mot Brann men förlorade dubbelmötet med uddamålet. Det innebär att man är ute ur Europa League och får se fram mot play off i Conference League.

***

Brann: Dyngeland; De Roeve, Helland, Pedersen, Sotvedt – Gudmundsson, Kornvig, Myhre – Mathisen, Magnusson, Haaland.

Häcken: Berisha; Lundqvist, Samuelsson, Lode, Lindberg – Gustafson, Rygaard, Andersen – Layouni, Brusberg, Svanbäck.