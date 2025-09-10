Hammarby straffas av Uefa – efter Rosenborg-mötet

Hammarby straffas efter Europamötet med Rosenborgs BK.

Stockholmsklubben tilldöms bland annat böter på omkring 219 000 kronor.

Detta rapporterar Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Hammarbys Europaäventyr tog som bekant slut mot Rosenborgs BK i somras.

Bajen förlorade med 1–0 på hemmaplan i det avgörande mötet, efter 0–0 i Norge och för den matchen straffas nu Hammarby.

Bajen tilldöms bland böter, detta på grund av pyroteknik samt att föremål kastades in, detta rapporterar Fotbollskanalen.

Böterna hamnar på 20 000 euro, vilket motsvarar omkring 219 000 kronor.

Hammarby tilldöms även delvis stängda läktare vid nästa Europamatch (vare sig det är i Champions League, Europa League eller Conference League).

Det straffet är villkorligt med två års prövotid.

Bajen har möjlighet att överklaga straffet.