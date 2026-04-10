Helt lika inför returen – efter självmål
Porto och Nottingham Forest gör upp om en plats i Europa Leagues semifinal.
Läget är just nu helt lika inför returmatchen i England.
Nottingham Forest möte Porto i ligafasen av Europa League så sent som i oktober. Under torsdagen ställdes lagen mot varandra igen i turneringens kvartsfinal.
I höstas vann Nottingham Forest med 2–0 efter två straffmål. I kvartsfinalen var det istället Porto som tog ledningen. I den elfte minuten slog portugiserna till genom William Gomes som satte 1–0.
Ledningen skulle dock bara hålla sig i drygt två minuter innan Forest kvitterade genom ett självmål av Porto-backen Martin Fernandes. Resultat stod sig och läget är därmed helt lika inför returen i Nottingham på torsdag.
Svensk-turken Deniz Gül hoppade in i den 59:e minuten för Porto. Den tidigare Hammarby-anfallaren har endast startat nio tävlingsmatcher den här säsongen.
Om Nottingham Forest tar sig vidare så kommer klubben spela sin första semifinal i en europeisk turnering sedan 1984, då man förlorade mot Anderlecht i UEFA-cupen.
För Portos del skulle ett avancemang bli klubbens första Europa-semifinal sedan 2011. Man vann då mot spanska Villarreal i Europa League och gick vidare till final, där den inhemska ligakonkurrenten Braga besegrades med 1–0.
