Ishak målskytt igen – nätade för Lech Poznań

Mikael Ishak fortsätter att leverera mål för Lech Poznań.

Svensken stod för lagets reducering i det som slutade i en förlust mot Shakhtar Donetsk.

Foto: Bildbyrån



Under Conference Leauge-mötet mellan Lech Poznań och Shakhtar Donetsk gjorde Mikael Ishak ännu ett mål för sitt Poznań.

Den svenske anfallaren stod för polackernas reducering i matchen, som till slut slutade med förlust.

Målet innebär att Ishak nu är uppe i 24 fullträffar den här säsongen.

Matchen slutade 3-1 till Shakhtar Donetsk.

