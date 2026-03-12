Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Ishak målskytt igen – nätade för Lech Poznań

Mikael Ishak fortsätter att leverera mål för Lech Poznań.
Svensken stod för lagets reducering i det som slutade i en förlust mot Shakhtar Donetsk.

Under Conference Leauge-mötet mellan  Lech Poznań och Shakhtar Donetsk gjorde Mikael Ishak ännu ett mål för sitt Poznań.

Den svenske anfallaren stod för polackernas reducering i matchen, som till slut slutade med förlust.

Målet innebär att Ishak nu är uppe i 24 fullträffar den här säsongen.

Matchen slutade 3-1 till Shakhtar Donetsk.

