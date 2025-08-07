Vidöppen retur efter ungersk reducering mot AIK

SOLNA. AIK:s 2-0-ledning såg kassaskåpssäker ut, men i 78:e minuten reducerade Györi och nu är returen på ungersk mark om en vecka vidöppen.

AIK lämnade den första halvleken i Solna med en 2-0-ledning efter vackra mål från Dino Besirovic och Bersant Celina. Det första målet en riktig delikatesspass från Erik Flataker.

Norrmannen skulle dock med knappa kvarten kvar få höra att han levde när han inte frispelade Anton Salétros till ett friläge. AIK-kaptenen slog missnöjt ut med armarna mot anfallaren och nästan omgående reducerade i stället ungerska Györi efter ett vackert inprickat mål på halvvolley från Milán Vitális.

Reduceringen från inhopparen i 78:e minuten blev matchens sista mål inför närmare 18 000 åskådare på Nationalarenan och det gör att returen på ungersk mark i Conference League-kvalets tredje runda är vidöppen.

Returen spelas på ETO Park med en kapacitet på 15 000 åskådare om exakt en vecka.

Läs ikapp FD:s liverapportering från mötet i kväll HÄR!