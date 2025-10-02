Jesper Karlsson med första målet för Aberdeen

Jesper Karlsson har gjort sitt första mål i Aberdeen när han nätade mot Sjachtar i Europa Conference League.

Matchen slutade dock med förlust Aberdeen.

Sjachtar vann med 3-2.



Foto: Bildbyrån

Aberdeen har haft en tung inledning på säsongen och tränaren Jimmy Thelin är under press. Men under torsdagens Europapremiär fick de skotska fansen något att glädjas åt – och det var det svenska nyförvärvet Jesper Karlsson som stod i centrum.

27:åringen som är inlånad från Bologna, tog ansvaret från straffpunkten och satte 1–0 för Aberdeen. Målet var hans första för klubben och väckte stor eufori på Pittodrie Stadium.