Jesper Karlsson med första målet för Aberdeen

Jesper Karlsson har gjort sitt första mål i Aberdeen när han nätade mot Sjachtar i Europa Conference League.
Sjachtar vann med 3-2.
Aberdeen har haft en tung inledning på säsongen och tränaren Jimmy Thelin är under press. Men under torsdagens Europapremiär fick de skotska fansen något att glädjas åt – och det var det svenska nyförvärvet Jesper Karlsson som stod i centrum.
27:åringen som är inlånad från Bologna, tog ansvaret från straffpunkten och satte 1–0 för Aberdeen. Målet var hans första för klubben och väckte stor eufori på Pittodrie Stadium.
Matchen slutade dock med förlust Aberdeen. Sjachtar vann med 3-2.
